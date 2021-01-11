ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ряде регионов России школьники вернулись за парты

08:27
  • понедельник
  • 11 января 2021

В других регионах каникулы продлили

В ряде российских регионов школьники после каникул возвращаются к обычному формату обучения. Это стало возможным в связи с улучшением ситуации по коронавирусу. Сядут за парты учащиеся в Свердловской, Самарской областях. Для очного обучения сегодня открываются школы и колледжи Подмосковья. При этом сохраняются требования по обязательному  соблюдению всех мер безопасности.
Регионы продлевают школьникам каникулы из-за коронавируса

В стране продолжается масштабная вакцинация. В Бурятии препаратом "Спутник V" привились полторы тысячи военнослужащих. Препарат доставлен спецбортом Минобороны, передает "ТВ Центр".

Алжир стал первой страной на африканском континенте, одобрившим российскую вакцину. Регистрация прошла по ускоренной процедуре. Ранее он уже был одобрен в Аргентине, Боливии и Сербии. Бразилия - анонсировала начало производства российского препарата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школа
Школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.