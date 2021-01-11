В ряде регионов России школьники вернулись за парты

В других регионах каникулы продлили

В ряде российских регионов школьники после каникул возвращаются к обычному формату обучения. Это стало возможным в связи с улучшением ситуации по коронавирусу. Сядут за парты учащиеся в Свердловской, Самарской областях. Для очного обучения сегодня открываются школы и колледжи Подмосковья. При этом сохраняются требования по обязательному соблюдению всех мер безопасности.

В стране продолжается масштабная вакцинация. В Бурятии препаратом "Спутник V" привились полторы тысячи военнослужащих. Препарат доставлен спецбортом Минобороны, передает "ТВ Центр".

Алжир стал первой страной на африканском континенте, одобрившим российскую вакцину. Регистрация прошла по ускоренной процедуре. Ранее он уже был одобрен в Аргентине, Боливии и Сербии. Бразилия - анонсировала начало производства российского препарата.

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