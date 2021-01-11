Число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 млн

Страны наращивают темпы и объемы вакцинации

В мире общее число инфицированных превысило отметку в 90 миллионов человек. Новая мутация коронавируса выявлена в Японии. Она отличается от штаммов, которые появились недавно в Великобритании и ЮАР. А на британских островах спешно открывают новые центры вакцинации. Но пока темпы распространения инфекции опережают скорость, с которой врачи успевают делать прививки.

В Лондоне введен режим ЧС, а в стране действует третий по счету национальный локдаун. Более 3 миллионов заболевших, и каждый день приносит свои антирекорды. Новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем больницы успевают расширять коечный фонд. Поэтому без уважительных причин на улицу выходить запрещено.

Однако недовольные новыми ограничениями решили, что несанкционированный митинг - это и есть тот самый повод, ради которого можно рискнуть здоровьем окружающих и собраться толпой. И очень удивлялись задержаниям. В субботу полиция арестовала 12 человек.

Американцы, чья страна с более чем двадцатью двумя миллионами заболевших по-прежнему на первом месте в мире по жертвам коронавируса, тоже активно протестовали. Жители Калифорнии старались не отставать от других, не хотели сидеть дома. В итоге: этот самый густонаселенный штат стал первым в США , где число заболевших превысило 2 миллиона. В Южной Калифорнии реанимации забиты под завязку. Для использования в качестве временных моргов здесь развернуто уже 88 фур-рефрижераторов. Тогда как еще несколько недель назад их было 60.

"Мы видим, как отчаянно наши пациенты цепляются за жизнь. Они сражаются каждый день с болезнью и даже под тоннами кислорода для них это тяжелая борьба. Очень больно видеть, как они умирают", - говорит медсестра отделения для пациентов с коронавирусом Кэролайн Бранденбургер.

84-летний Папа Римский заявил, что намерен привиться от коронавируса в самое ближайшее время и призвал это сделать всех. Хотя бы по этическим соображениям, поскольку от этого зависит жизнь других людей.

"Я не знаю, почему некоторые говорят вакцинации "нет", что вакцина опасна, но, если доктора представляют вакцину, как то, что сработает и не принесет никакого вреда, то зачем отказываться от нее? Это суицидальный негативизм", - заявил Франциск.

Сейчас во многих странах мира идет масштабная вакцинация. В Евросоюзе используют американо-германский препарат, но пока его могут получить только медики и постояльцы домов престарелых. В Соединенном королевстве в дополнение к продукции концерна Pfizer стали применять британско-шведскую вакцину компании AstraZeneca. Здесь тоже иммунизацию начали с врачей и пожилых людей. В России список слоев населения, которые могут привиться, шире.

Зарегистрированы уже 2 вакцины, третья на подходе. Наш "Спутник V" уже поставляют в некоторые страны Европы и Латинской Америки.

В Аргентине им уже активно прививают во всех регионах республики. Всего более 50 стран, несмотря на критику со стороны Запада, выразили готовность приобретать "Спутник V".

И вот уже даже репортер американской New York Times, несмотря на изначальный скепсис, прививается нашим препаратом. Свои мотивы и ощущения Эндрю Крамер описал в печатной версии издания.

"Многие мои опасения развеялись, но была и другая причина, почему я решил вакцинироваться продуктом российской генной инженерии: доступность. И эта причина была основной. В российских больницах не было очередей и логистической путаницы, как в пунктах вакцинации в США и других странах", - пишет он.

Старший аналитик по фармацевтике ведущего финансового информагентства Bloomberg Сэм Фазели в своей статье сравнил российскую разработку с западными. И выделил ее преимущества: эффективность и отсутствие тяжелых случаев течение болезни.

"Спутник V" обладает важным отличием от других западных вакцин. В первой дозе используется тот же аденовирус, что и в вакцине, производимой Johnson & Johnson (аденовирус-26), но во второй используется другой тип (аденовирус-5). Таким образом, исключается возможность возникновения иммунитета к первой дозе, которая повлияет на способность второй дозы действовать эффективно", - пишет автор.

Автор статьи в американском издании резюмировал, что российской вакцине можно доверять и при возможности лично он сделал бы выбор именно в пользу "Спутника V". При этом аналитик усомнился в эффективности китайского препарата, который сейчас проходит испытания в Турции, Бразилии и Индонезии.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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