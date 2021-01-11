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В Краснодарском крае устраняют последствия мощного снегопада

09:05
  • понедельник
  • 11 января 2021

Закрыты несколько участков федеральной трассы "Дон"

Энергетики, коммунальщики и дорожники Краснодарского края работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия сильного снегопада. Закрыты несколько участков федеральной трассы "Дон", а также дорога в сторону Новороссийска.

Накануне вечером на несколько часов были задержаны рейсы в аэропорту Краснодара. Мокрый снег, налипший на провода, привёл к многочисленным авариям. Ближе к ночи энергетики восстановили подачу электричества в жилые дома. На дорогах - сотни ДТП. Водителей предупреждают о гололедице. В горных районах - высокая опасность схода лавин и повышения уровня воды в реках.

Из-за непогоды транспортное сообщение нарушено в Удмуртии, передает "ТВ Центр". Аэропорт Ижевска только поздно ночью отправил  все задержанные рейсы.

Метель, гололёд осложняют ситуацию на дорогах Башкирии. Накануне на скользкой трассе в Салаватском районе столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли женщина и шестилетний ребёнок. 11 человек пострадали.

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