Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии

Всего на пост главы республики претендуют 17 кандидатов

В Киргизии на досрочных выборах главы государства лидирует Садыр Жапаров. У него более 83% голосов. Об этом сообщает республиканский ЦИК. Всего на пост претендуют 17 кандидатов.

Жапаров на брифинге в Бишкеке рассказал об изменениях, которые планируются в политической жизни Киргизии и отметил, что основным стратегическим союзником страны является Россия, передает "ТВ Центр".

Досрочные выборы в республике были назначены после отставки прежнего президента на фоне беспорядков, которые вспыхнули из-за несогласия с результатами выборов в парламент.

Кроме голосования по кандидатуре главы государства, граждане Киргизии на референдуме решали, какой будет форма правления в стране - президентской или парламентской.По предварительным данным, за президентскую республику высказались более 80% проголосовавших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"