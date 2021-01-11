Врач рассказала о двух самых опасных утренних привычках

Ранняя зарядка может привести в серьезным травмам

Энергичные занятия спортом сразу после пробуждения и ранняя чашка кофе являются одними из самых опасных утренних привычек, считает британский врач Мириам Стоппард, на которую ссылается газета Mirror.

По словам специалиста, едва оправившись ото сна, тело человека обезвожено, так что ткани в нем плохо растягиваются. Физические нагрузки в таком состоянии чреваты травмами позвоночника. Что касается кофе (а также апельсинового сока), эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови, так как сразу после пробуждения контролирующие уровень инсулина процессы не работают должным образом. Стоппард рекомендует сначала позавтракать, а затем уже употреблять эти напитки.

Ранее аналитики британской организации Blood Pressure UK выявили неочевидный симптом сердечных заболеваний. Им является отек лодыжек. Высокое кровяное давление, уточнили врачи, вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека. Отек лодыжек может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности.

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