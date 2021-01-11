ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новая рабочая неделя в Москве начнется с похолодания

09:16
  • понедельник
  • 11 января 2021

В столице ожидается снегопад

Первый рабочий день в новом году принесет москвичам небольшой снегопад и похолодание до -11 градусов, рассказал метеоролог Александр Синенков.

В понедельник, 11 января, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Столбики термометров днем опустятся до минус 9 - минус 11 градусов в Москве и минус 8 - минус 13 градусов в Подмосковье, предупредил синоптик.

Синенков добавил, что ветер ожидается северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 750 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.