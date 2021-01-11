Новая рабочая неделя в Москве начнется с похолодания

В столице ожидается снегопад

Первый рабочий день в новом году принесет москвичам небольшой снегопад и похолодание до -11 градусов, рассказал метеоролог Александр Синенков.

В понедельник, 11 января, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Столбики термометров днем опустятся до минус 9 - минус 11 градусов в Москве и минус 8 - минус 13 градусов в Подмосковье, предупредил синоптик.

Синенков добавил, что ветер ожидается северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 750 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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