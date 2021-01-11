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Эксперты ВОЗ приедут в Китай для выяснения происхождения коронавируса

08:45
  • понедельник
  • 11 января 2021

В состав группы входят и представители России

На этой неделе в Китай прибудет делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения - это произойдет в четверг, 14 января. Целью визита станет выяснение происхождения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на комитет по вопросам здравоохранения КНР.

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Уточняется, что ранее между ВОЗ и китайскими властями были достигнуты договоренности, согласно которым экспертам организации будет оказано все необходимое содействие. В процесс будут также вовлечены китайские специалисты.

В состав группы входят, в частности, представители США, Японии, Нидерландов и Австралии. От России участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Ранее заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер назвал наиболее вероятной теорию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса из лаборатории в Китае. Сослался Поттинджер на данные разведки, указывающие на сверхсекретный Уханьский институт вирусологии, где могла иметь место авария.

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