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Россиянам подсказали, как накопить денег

09:39
  • понедельник
  • 11 января 2021

Могут помочь сделки с недвижимостью

Вложения в иностранную валюту могут стать неплохим способом приумножить свои сбережения в 2021 году. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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"Формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США", - цитирует Скрыль РИА "Новости". При этом эксперт отметила, что, как показала пандемия, от рисков никто не застрахован. Еще одним выгодным активом собеседница агентства назвала недвижимость.

"Срочный банковский депозит или размещение средств в ПИФах. Сейчас, когда наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке, - добавила доцент.

Ранее аналитики выяснили, на что россияне сегодня чаще всего тратят первую зарплату. Среди наиболее популярных статей расходов - одежда (13%), подарки близким (9%), а также покупка еды (по 7%). Еще 6% респондентов отметили, что первым делом оплачивают коммунальные услуги или аренду квартиры. По 5% опрошенных тратят первые заработки на новой работе на технику, телефон или "на себя".

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