"Опять на те же грабли": Милана Тюльпанова вышла замуж

Торжество прошло на Мальдивах

Милана Тюльпанова несколько дней назад отправилась вместе с новым возлюбленным Евгением на Мальдивы, а затем удивила поклонников снимком в свадебном платье.

27-летняя инстадива поделилась с подписчиками радостным событием – она снова вышла замуж, церемония прошла на берегу океана. Избранником красавицы стал бизнесмен Евгений, отношения с которым у Тюльпановой начались несколько месяцев назад.

Девушка не стала раскрывать подробности свадьбы, но показала в Сети снимок в свадебном платье. Для торжества модель выбрала наряд из белоснежного кружева с открытыми плечами и длинным шлейфом. Образ она дополнила аккуратной прической, в которой закрепила фату, а также нежным макияжем и изящными серьгами-пусетами и крестиком с драгоценными камнями.

"Опять на те же грабли", - подписала Тюльпанова снимок. Она также поделилась с подписчиками реакцией трехлетнего сына Артема на праздник. Оказывается, мальчик принял торжество за собственный день рождения. На видео ребенок заявил, что ему исполнилось четыре года, и предположил, кому еще мог быть посвящен праздник. "Вот мнение Артемия по всему произошедшему", - резюмировала слова сына инстадива.

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