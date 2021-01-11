Площадь российских городов за 10 лет выросла более чем на 400 тысяч гектаров

Москва занимает более трети в структуре роста

Согласно данным Росреестра, на которые ссылается ТАСС, за 10 лет площадь городов в России увеличилась более чем на 400 тысяч гектаров до 8 миллионов 412 тысяч гектаров.

Более трети в структуре роста городов занимает Москва, уточнили в ведомстве. Увеличение площади также связано с уточнением границ населенных пунктов и инвентаризацией земель.

Вместе с тем в Росреестре подчеркнули, что на сегодняшний день города занимают только 0,5% от всего земельного фонда страны. Расчеты, объяснили аналитики, основаны на ежегодных государственных докладах. К городским населенным пунктам в докладах отнесены города и поселки.

Летом прошлого года Роскомнадзор отчитался об обнаружении 34 сайтов-двойников Росреестра, перепродающих сведения. По подсчетам экспертов, за 2019 год доход владельцев этих "дублей" составил 3,7 миллиарда долларов.

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