Субсидии и гранты объемом около 1 млрд руб. одобрены участникам МИК за 2020 год

Поддержку получат 345 организаций и предпринимателей

Участникам Московского инновационного кластера в прошлом году одобрили финансовую поддержку объемом почти 1 миллиард рублей. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, субсидии и гранты получат 345 организаций и индивидуальных предпринимателей.

"Самой востребованной мерой поддержки у участников кластера стала компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования. По ней уже одобрены выплаты 172 предпринимателям на сумму более 286 миллионов рублей", - заявила Сергунина.

Еще одной популярной мерой поддержки стала субсидия на экспорт. Она дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% расходов на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию продукции к выходу на международный рынок и транспортировку за рубеж.

Подать заявку на получение поддержки можно онлайн - через цифровую платформу i.moscow.

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