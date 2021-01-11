ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Субсидии и гранты объемом около 1 млрд руб. одобрены участникам МИК за 2020 год

09:29
  • понедельник
  • 11 января 2021

Поддержку получат 345 организаций и предпринимателей

Участникам Московского инновационного кластера в прошлом году одобрили финансовую поддержку объемом почти 1 миллиард рублей. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, субсидии и гранты получат 345 организаций и индивидуальных предпринимателей.

"Самой востребованной мерой поддержки у участников кластера стала компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования. По ней уже одобрены выплаты 172 предпринимателям на сумму более 286 миллионов рублей", - заявила Сергунина.

Еще одной популярной мерой поддержки стала субсидия на экспорт. Она дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% расходов на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию продукции к выходу на международный рынок и транспортировку за рубеж.

Подать заявку на получение поддержки можно онлайн - через цифровую платформу i.moscow.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Науко-техническая лаборатория
Науко-техническая лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.