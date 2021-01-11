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Эксперты предупредили о росте цен на бензин в России

09:49
  • понедельник
  • 11 января 2021

Произойдет это уже в январе

Оптовые цены на топливо в России могут вырасти уже в январе вслед за ростом цены на нефть, пишет в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на данные исследовательской группы "Петромаркет".

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Как отмечается в публикации, в минувшем ноябре цены на АИ-95 и АИ-92 устойчиво снижались, но с начала декабря увеличились на 8%. Вместе с тем объем продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 21 по 25 декабря в среднесуточном выражении упал относительно предыдущей недели на 15%. По мнению аналитиков, подобная ситуация связана с тем, что производители увеличили отгрузки продукта на экспорт.

При этом с 16 по 22 декабря выпуск бензина в России вырос на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей: поставки на внутренний рынок снизились на 2,2%, запасы на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах - на 3,6%.

Тренд на увеличение цен, продолжают эксперты, скорее всего, укрепится за счет повышения цен на нефть, которые выросли в начале года почти на 10%, до 56 долларов за баррель. Так как курс рубля к доллару при этом почти не укрепился, экспорт бензина становится для нефтяных компаний еще более выгодным.

В конце декабря президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя правительства Александром Новаком, курирующим работу топливно-энергетического комплекса страны. По словам Новака, за последние 8 лет отрасль значительно укрепилась, в том числе и за счет привлечения инвестиций. Глава государства же в ходе беседы отметил, что с "потребителями нельзя хулиганить", так что необходимо пристально следить за ценами на топливо, не допуская роста выше инфляции.

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