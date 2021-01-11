"Я носила парики": Алена Шишкова призналась, что начала лысеть

Но проблема отступила, и она вернулась к экспериментам с шевелюрой

Модель Алена Шишкова призналась, что многолетние эксперименты с волосами не прошли даром, и в результате она начала стремительно лысеть. Девушка рассказала, что проблемы появились около года назад.

"Год назад, когда я сняла наращивание, я сделала это вынужденно, потому что волосы были в состоянии жести. Не на что было уже наращивать. Я носила парики. Рекламировала средства для волос, а волосы при этом были ужас, к тому моменту еще и черного цвета. Некоторые неравнодушные люди даже посоветовали мне побриться налысо и стать второй̆ Бритни Спирс. Типа смотрите, я теперь буду растить волосы вместе с вами, вовлекайтесь в мою жизнь, лысая модель будет подниматься с колен и своим примером покажет, как это!" - поделилась красавица с подписчиками.

По словам Шишковой, сейчас она усиленно занимается восстановлением волос. Результаты стараний проявились уже спустя год – волосы "поперли изнутри", написала инстадива. "В общем, я пользовалась любыми зацепками. Но лечить и стимулировать надо было не волосяные луковицы, а саму жизнь", - заявила она.

Шишкова добавила, что после появления улучшений не стала ждать "еще года три" до полного восстановления шевелюры и вновь решилась на наращивание. Модель отметила, что это позволяет ей чувствовать себя привлекательнее.

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