СК начал расследование гибели годовалого ребенка после нападения собаки

Трагедия произошла 31 декабря

Представители Следственного комитета России по Кемеровской области расследуют инцидент, в результате которого погибла годовалая девочка, сообщается на сайте СК.

Как считают следователи, в последний день 2020 года ребенка привезли в гости к бабушке с дедушкой, проживающим в частном доме в Кемеровском районе. В помещении, уточняются в публикации, находилась крупная собака. Она сумела покинуть комнату, где была закрыта, и напала на девочку. Та скончалась до приезда скорой, получив несовместимые с жизнью травмы. Хозяин дома убил собаку.

Следствие намерено выяснить, сделали ли хозяева все, чтобы обеспечить безопасное пребывание в доме детей. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. "В ходе предварительного следствия установлено, что семья характеризуется положительно", - отметили в СК.

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