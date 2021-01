HBO снимет продолжение "Секса в большом городе"

Съемки начнутся уже весной

На платформе HBO Max выйдет продолжение культового американского сериала "Секс в большом городе", съемки начнутся будущей весной в Нью-Йорке. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter.

Исполнительница одной из главных ролей Сара Джессика Паркер уже опубликовала у себя в Instagram тизер шоу. Сиквел с названием And Just Like That будет состоять из десяти эпизодов. Продолжение посвятят отношениям героинь оригинального сериала Кэрри (Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон). Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл не примет участие в проекте.

В начале декабря были подведены итоги зрительского интернет-голосования на звание самого сексуального актера 2020 года. Первое место с результатом в 914 голосов занял шотландский артист Сэм Хьюэн. Он приобрел известность, сыграв роль в сериале "Чужестранка". Вторую строчку занял 23-летний Хиро Файнс-Тиффин, третью - Роберт Паттинсон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"