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HBO снимет продолжение "Секса в большом городе"

10:14
  • понедельник
  • 11 января 2021

Съемки начнутся уже весной

На платформе HBO Max выйдет продолжение культового американского сериала "Секс в большом городе", съемки начнутся будущей весной в Нью-Йорке. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter.

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Исполнительница одной из главных ролей Сара Джессика Паркер уже опубликовала у себя в Instagram тизер шоу. Сиквел с названием And Just Like That будет состоять из десяти эпизодов. Продолжение посвятят отношениям героинь оригинального сериала Кэрри (Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон). Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл не примет участие в проекте.

В начале декабря были подведены итоги зрительского интернет-голосования на звание самого сексуального актера 2020 года. Первое место с результатом в 914 голосов занял шотландский артист Сэм Хьюэн. Он приобрел известность, сыграв роль в сериале "Чужестранка". Вторую строчку занял 23-летний Хиро Файнс-Тиффин, третью - Роберт Паттинсон.

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Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Кадр из сериала "Секс в большом городе"
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