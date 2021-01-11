В России выявили еще 23315 заболевших коронавирусом

Вылечились 21786 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 23315 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3425269.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 4646. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3004 человека, в Подмосковье - 1315.

Выздоровели за сутки 21786 человек. Скончались – 436 заболевших. За весь период в России от коронавируса скончались 62273 человека. Общее число выздоровевших достигло 2800675.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, В России провели почти 94 миллиона тестов на коронавирус. Только за последние сутки проведено 383 тысячи исследований. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 625950 человек.

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