Трескучие морозы: температура в Москве опустится до -25

Самые холодные дни ожидаются в конце недели

Мощные снегопады сразу в нескольких регионах России. Сложная ситуация на Кубани. Из-за непогоды была нарушена работа аэропорта Краснодара, на федеральной трассе ограничивают движение. Под тяжестью мокрого снега обрушилась крыша городского спорткомплекса. Последствия стихии устраняют и в Челябинской области, Татарстане, Удмуртии. А Москву ждут настоящие крещенские морозы.

Купол здания спорткомплекса Краснодара сложился как мокрая картонка. Пострадавших нет. Устранять последствия снегопада коммунальщикам пришлось всю ночь, забыв про перерывы и отдых. Специальная техника вышла на круглосуточное дежурство на улицы города. Жителей просят по возможности на время оставить личные автомобили припаркованными у дома и пересесть на общественный транспорт. Свыкнуться с такой картиной местным жителям сложно - ещё пару дней назад в Краснодаре температура стояла совсем уже не зимняя. Комфортные +16 градусов сменились так резко, что некоторые даже не стали утепляться. Раз уж закаляться, так по полной!

Синоптики прогнозируют ещё больше осадков. Видимо в небесной канцелярии тоже уходили на каникулы, а теперь, вернувшись с новыми силами, засыпали снегом российские регионы. Сугробы и в Уральском регионе. В Челябинске уже с утра десятибалльные пробки. На дорогах плохая видимость и гололедица. Автомобилистам тому же в первый в этом году рабочий день пришлось на час раньше и пройти традиционный квест: откопай свою машину.

​Ну а в Центральную часть России совсем скоро придут крещенские морозы, от которых в столичном регионе за три года уже успели и отвыкнуть.

​"Пока у нас была только небольшая разминка по температуре. Мы ожидаем усиления морозов. Температура будет ниже климатической нормы в течение недели примерно на 6-7 градусов. Это связано с тем, что воздушные массы поступают к нам с востока. Вот эти сибирские морозы, они перевалили Урал и движутся в европейскую Россию​", - рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Синоптики предупреждают: уже к выходным столбик термометра закрепится на отметке -25 градусов.

Александра Сергомасова, Илья Титов. "ТВ Центр​".​

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