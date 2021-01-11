Более 1,5 миллиона человек привились "Спутником V"

Прививочную кампанию не останавливали даже в праздники

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили ещё 23 тысячи 315 новых случаев коронавируса. Выздоровели 21 тысяча 786 пациентов. Как сообщили в Фонде прямых инвестиций, "Спутником V" уже привились более полутора миллионов человек. Вакцина зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, а теперь и в Алжире. Государство стало первым на африканском континенте, которое официально одобрило российский препарат. Поставки во все эти страны обеспечат международные партнеры РФПИ - Индия, Китай и Южная Корея. А в пятницу производство "Спутника V" начнется в Бразилии. Туда уже доставили клеточный материал из России. Прививочную кампанию в нашей стране не останавливали даже в праздники.

Подождать нужно всего полчаса, этого времени достаточно, чтобы заметить первые побочные эффекты. Впрочем, здесь их исключают. Перед введением вакцины все военнослужащие прошли тщательный медицинский осмотр.

"Вакцина ставится внутримышечно, в дозе 0,5. Всего будет проставлено 80 доз для сотрудников медицинского центра", - сказала главная медсестра Елена Волхонская.

Всего планируют привить полторы тысячи военнослужащих Бурятии. "Спутник V" доставили в Улан-Удэ спецбортом Минобороны. Второй компонент вакцины начнут ставить через 3 недели. В ближайшее время сюда поступит еще 4 тысячи доз - вакцинацию смогут пройти и члены семей военнослужащих. Пока в приоритете - военные врачи.

"Мы непосредственно на передовой находимся, контактируем с больными новой коронавирусной инфекцией. Поэтому нас прививают в первую очередь", - заявил начальник инфекционного отделения военного госпиталя Доржи Баторов.

В безопасности вакцины с каждым днем убеждают все больше медиков, на своем примере показывая и ее эффективность. В Дербенте накануне прививку поставили врачи и сотрудники Центральной горбольницы. Некоторые из них почти год назад уже переболели вирусом.

- Пару дней назад сдали кровь на антитела. Антител у меня уже не осталось. Соответственно, чтобы не рисковать дальше, поскольку семья, дети, коллеги, чтобы не быть разносчиком данной заразы, решил сделать вакцину.

В Махачкале пожилых людей все еще просят оставаться дома. Они находятся в группе риска. Все праздники им помогали волонтеры. Они же доставляли бесплатные лекарства тем, кто лечился дома.

Активную работу в новогодние праздники вели и сотрудники Роспотребнадзора. В российских городах усилили проверки баров и ночных клубов. Уже традиционно нарушителей наказывают в Санкт-Петербурге. Сразу пять заведений могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Помимо работы после 11 вечера, в барах отсутствуют QR-коды, не проводится дезинфекция, посетители не соблюдают дистанцию. Вместе с тем в культурной столице сегодня возобновляют работу музеи и автобусные экскурсии. А у петербургских школьников закончились зимние каникулы, и они снова отправляются за парты, как и учащиеся Ярославля и Екатеринбурга. А вот в Новосибирске, Карелии и в Москве школьникам дали отдохнуть еще неделю. В столице это касается и студентов колледжей. Пока же в стране идет масштабная дезинфекция учебных заведений. В этом помогают военные. Обрабатывают каждый угол, чтобы дети могли вернуться в школы, где вируса нет.

Елена Макарова, Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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