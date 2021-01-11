Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом в истории

Бывший губернатор Калифорнии поклялся поддерживать Джо Байдена

Резолюцию об отстранении Дональда Трампа от власти рассмотрит Палата представителей США. Её спикер Нэнси Пелоси назвала президента опасным человеком, виновным в подстрекательстве к мятежу, и призвала отдать его под суд. Новая волна критики обрушилась на главу государства после штурма его сторонниками Капитолия. Демократы объявили беспорядки внутренним терроризмом. Заведены десятки уголовных дел.

Если бы Трамп в минувшие выходные приехал в Денвер, то приветствием ему стали бы плакаты с надписями "Предатель" и "Импичмент". Для демократов каждый лишний день нахождения оппонента в Белом доме, судя по всему, просто невыносим. До инаугурации Джо Байдена всего десять дней, но спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси требует немедленно импичмента президента.

"К сожалению, человек, который руководит исполнительной ветвью власти, безумен, он потерял рассудок, это президент Соединенных Штатов просто опасен. Он спровоцировал вооруженное восстание против Америки", - сказала она.

По словам Пелоси, уже сегодня Палата представителей примет резолюцию с требованием отстранить Трампа от должности в связи с недееспособностью и подстрекательству к восстанию и передачи власти вице-президенту Пенсу. Такую возможность дает 25-я поправка к Конституции США. Впрочем, если Пенс не согласится, добавляет Пелоси, нижняя палата все равно не откажется от своей праведной борьбы и продолжит добиваться импичмента. Но вот незадача: во-первых, резолюции палат Конгресса носят лишь рекомендательный характер и вполне могут быть проигнорированы исполнительной ветвью власти. Во-вторых, у демократов практически не осталось времени. История с импичментом уже была в биографии Трампа и продлилась почти полгода - с сентября 2019 по февраль 2020, когда дело об отстранении его от власти было благополучно развалено в республиканском Сенате.

"Решение этого вопроса в основном в руках не Палаты представителей, а Сената. А он сейчас не проводит сессию - возобновление заседаний запланировано только на 19 января. И нет никаких серьезных предпосылок, чтобы сенаторы собрались бы раньше", - указал профессор Конституционного права в Университете штата Мичиган Брайан Калт.

Впрочем, неспокойно и в стане республиканцев. Даже бывшие сторонники Трампа все чаще его критикуют.

"Мы должны осознавать ужасные последствия его эгоизма и цинизма. Президент Дональд Трамп стремился опровергнуть результаты справедливых выборов. Он затевал переворот, вводя людей в заблуждение своей ложью. Президент Трамп - неудачный лидер. Он войдет в историю как худший президент в истории. Хорошо то, что он скоро станет таким же неуместным, как старый твит", - уверен экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Более того, Шварценеггер поклялся поддерживать Джо Байдена и пожелал ему успехов на посту президента. Но президент пока Трамп. И в глубине души он явно не смирился с поражением. Как сообщают в Белом доме, всю эту неделю он будет активно работать. Например, сегодня, как ожидается, выступит с заявлением по поводу блокировки своих аккаунтов в соцсетях. Завтра Трамп отправится в город Аламо, штат Техас, в связи с завершением строительства нового участка стены на американо-мексиканской границе. А еще в ближайшие дни президент помилует несколько человек. Имена не называются, но демократы не преминули пошутить, что Трамп может помиловать и самого себя. Так или иначе, в Америке многие надеются, что после инаугурации нового президента 20 января страсти начнут утихать. А вот Трампа - заядлого гольфиста - поджидает новая неприятность. Ассоциация гольфа США оказалась проводить один из важнейших турниров на его поле в Вашингтоне. Причина - беспорядки в столице, которые вылились в штурм здания Конгресса.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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