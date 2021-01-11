Рита Дакота посоветовала девушкам выбирать алиментщиков

Певица рассказала о плюсах мужчин в разводе

Певица Рита Дакота поделилась с подписчицами собственным мнением о том, каких мужчин нужно выбирать в качестве спутников жизни. Звезда рекомендовала девушкам обращать внимание на алиментщиков.

Рита Дакота к 30 годам успела выйти замуж и стать матерью, развестись, а затем вновь обрести счастье в новых отношениях. Теперь звезда с готовностью делится полученным опытом с подписчицами. Исполнительница уверена, что встретить достойного мужчину – не проблема.

Дакота рекомендовала не списывать со счетов молодых людей "с прошлым". Певица считает, что девушкам наоборот стоит обращать внимание на мужчин в разводе, которые материально поддерживают своих детей. По мнению звезды, это указывает на ответственность и порядочность мужчины.

"Алиментщики, девочки, — это хорошо. Если ваш мужчина был в браке и платит алименты своему ребенку — это говорит о том, что это нравственный, порядочный, замечательный человек. Я не понимаю, как это можно расценивать как минус. Алиментщики, дай вам Бог здоровья! Платите, и спасибо вам!" - заявила Дакота.

Она добавила, что не стоит расценивать предыдущий брак и наличие детей как негативные моменты. По словам артистки, следует искать не мужчину "без прошлого", "без детей", "без предыдущего опыта", а мужчину нравственного и доброго.

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