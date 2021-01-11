Гатчинский дворец отметил праздники уникальной программой

Для посетителей устроили театрализованные экскурсии

Музеи Санкт-Петербурга возобновили работу. Их закрывали, чтобы сдержать распространение коронавируса. Во время новогодних праздников из знаменитых дворцов Северной столицы для туристов был доступен лишь Гатчинский. Он находится в Ленинградской области, где ситуация позволила не вводить строгие ограничения. Посетителей ждали необычные экскурсионные программы.

Сотрудник дворца-музея Варвара Парамонова ведет экскурсию в образе модной французской художницы екатерининских времен мадмуазель Виже-Лебрен, рассказывает об актуальных "колерах" середины XVIII века.

Фотограф Александровского времени рассказывает о первых снимках русских монархов. Гвардеец Павловской эпохи встречает и провожает барабанной дробью посетителей зала, в котором император принимал развод караула.

Гатчинский дворец - единственный из крупных музеев Санкт-Петербурга и окрестностей, который получил от Роспотребнадзора разрешение на работу в праздничные дни. Он территориально находится в Ленинградской области, там запреты менее строгие, чем в Петербурге. Когда закрылись на долгие две недели Эрмитаж, Царское село, Петродворец, поток туристов хлынул сюда.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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