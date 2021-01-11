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Российские саперы в Карабахе обезвредили 13,5 тыс. взрывоопасных предметов

11:41
  • понедельник
  • 11 января 2021

Для поиска неразорвавшихся снарядов и расчистки территорий используют новейшие робототехнические комплексы

Реализацию трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху в понедельник обсудят в Москве. По приглашению Владимира Путина в столицу прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. Как сообщила пресс-служба Кремля, особое внимание лидеры уделят оказанию помощи жителям пострадавших районов, а также восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.

Совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе был подписан два месяца назад. Всё это время за ситуацией в регионе следили российские миротворцы. Наши специалисты не только обеспечивают возвращение беженцев, но также помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру и разминируют территории. Только за месяц работ в Аскеранском районе сотрудники МЧС обезвредили более 65 гектаров, передает "ТВ Центр". Найдено и уничтожено свыше 13,5 тысячи взрывоопасных предметов. В начале января начались работы в Агдамском районе. Для поиска неразорвавшихся снарядов и расчистки территорий используют новейшие робототехнические комплексы.

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