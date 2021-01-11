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Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

11:22
  • понедельник
  • 11 января 2021

Кандидата поддержали более 79% граждан

Итоги досрочных выборов главы государства подводят в Киргизии. К этой минуте обработаны данные с 98% участков. Лидирует Садыр Жапаров. Его поддержали более 79% граждан. Поздравительную телеграмму Жапарову направил президент России Владимир Путин.

На втором месте с большим отставанием идёт оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров. Он набрал чуть более 5% голосов. Всего на пост президента претендуют 17 человек.

На брифинге в Бишкеке Садыр Жапаров рассказал о своих приоритетах. Россию он назвал главным стратегическим союзником Киргизии, передает "ТВ Центр". Вместе с выборами президента, граждане также решали, какой будет форма правления в стране. Более 80% проголосовали за президентскую республику.

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