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В Новосибирске частично обрушилось восьмиэтажное здание

10:40
  • понедельник
  • 11 января 2021

Пострадал один человек

В Кировском районе Новосибирска частично обрушились два верхних этажа здания, расположенного в Северном проезде, передает RT со ссылкой на Следственный комитет.

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Уточняется, что инцидент произошел в здании организации, занимающейся производством кормов для крупного рогатого скота. При разгрузке одного из компонентов случился хлопок. По предварительным данным СК, пострадал рабочий, он отправлен в больницу, его состояние не уточняется. Начата доследственная проверка.

Ранее взрыв произошел на заводе "Либойл" в поселке Сенцово Липецкой области. Травмы получили два человека. ЧП случилось в цехе по производству рапсового масла. Причиной хлопка назвали нарушение технологического процесса.

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