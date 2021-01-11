В Новосибирске частично обрушилось восьмиэтажное здание

Пострадал один человек

В Кировском районе Новосибирска частично обрушились два верхних этажа здания, расположенного в Северном проезде, передает RT со ссылкой на Следственный комитет.

Уточняется, что инцидент произошел в здании организации, занимающейся производством кормов для крупного рогатого скота. При разгрузке одного из компонентов случился хлопок. По предварительным данным СК, пострадал рабочий, он отправлен в больницу, его состояние не уточняется. Начата доследственная проверка.

Ранее взрыв произошел на заводе "Либойл" в поселке Сенцово Липецкой области. Травмы получили два человека. ЧП случилось в цехе по производству рапсового масла. Причиной хлопка назвали нарушение технологического процесса.

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