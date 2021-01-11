Глава РСПП оценил влияние пандемии на малый бизнес

Коронавирус доставил предпринимателям много проблем

Как показал опрос, пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на 60% компаний малого бизнеса. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он добавил, что почти треть принимавших участие в исследовании компаний рассчитывают на дальнейшее улучшение своих позиций на рынке и выражают оптимизм.

По словам главы РСПП, экономика страны сумела адаптироваться к кризису. Это стало возможным благодаря системной поддержке бизнеса.

"ВВП за первые десять месяцев упал на 3,6%, а промышленность за 11 месяцев сократила выпуск на 3%. Но все же это неплохой результат - падение могло быть существенно глубже, - отметил Шохин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году предельные расходы федерального бюджета составят 23,84 триллиона рублей. При этом сам Минфин, а также другие ответственные за распределение средств ведомства не успеют потратить из этой суммы около 1 триллиона. Деньги, уточнил глава Минфина, пойдут на финансирование социальных расходов и программу вакцинации населения.

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