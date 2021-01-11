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Минюст предложил лишать водителей прав за три грубых нарушения ПДД

11:14
  • понедельник
  • 11 января 2021

Это, например, проезд на красный или сильное превышение скорости

Министерство юстиции и Министерство внутренних дел России планируют ужесточить наказания для водителей за нарушения правил дорожного движения. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на Минюст, в новом Кодексе об административных правонарушениях будет указано, что за три грубых нарушения ПДД в течение года будут лишать прав на срок до полутора лет.

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Под грубыми нарушениями будут пониматься, в частности, превышение скорости на 60 километров в час, проезд на красный свет и выезд на встречную полосу.

Также предлагается ужесточить наказание для пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. Вместе с тем ездящих без ОСАГО намерены привлекать к ответственности не чаще одного раза в сутки. Кроме того, Минюст выступает с предложением ужесточить наказание для пользователей гироскутеров, электросамокатов и других подобных устройств. Нарушения ПДД, совершенные пьяными пользователями, хотят отнести к категории "грубых", так что ограничиться предупреждением не получится.

Проект нового КоАП за авторством Минюста был обнародован 30 января 2020 года. Изначально предполагалось, что он вступит в силу 1 января 2021-го.

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