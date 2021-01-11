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Число пострадавших в ДТП в Башкирии увеличилось до 16

11:29
  • понедельник
  • 11 января 2021

Погибли два ребенка

На 35-ом километре дороги регионального значения Кропачево – Месягутово – Ачит, что в Салаватском районе Башкирии, столкнулись легковой и грузовой автомобили, а также два пассажирских микроавтобуса, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

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В результате аварии погибли два ребенка - 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Еще четверо детей госпитализированы. Всего медицинская помощь потребовалась 16 людям, 12 из них отправлены в больницы. В устранении последствий ДТП участвовали 21 человек и девять единиц техники.

По предварительным данным, 35-летний водитель маршрутного автобуса №3314 выехал на встречную полосу, чем и спровоцировал крупное столкновение. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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