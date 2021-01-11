Ученые нашли влияющий на развитие COVID-19 фермент

Это открытие может изменить подход к созданию лекарств

В организме человека обнаружен фермент, способный влиять на распространение коронавирусной инфекции. Открытие сделали ученые из Тюбингенского университета в Германии, передает РИА "Новости" со ссылкой на портал Merkur.

Как уточняется в публикации, была создана компьютерная модель распространения вируса в легких. Она показала, что тот заставляет клетки вырабатывать особые вещества, помогающие ему проникнуть в них. Ключевым для SARS-CoV-2 оказался фермент гуанилаткиназа 1 (GK1). Как только специалисты исключили его из модели, вирус перестал размножаться. Это открытие, считают эксперты, будет иметь важное значение при дальнейшей разработке препаратов от COVID-19.

Ранее ученые из Испании решили разобраться, почему коронавирус влияет на уровень кислорода в крови. Они выяснили, что причина может заключаться в заражении хеморецепторов, отвечающих за оценку парциального давления. В настоящее время исследователи проверяют свою гипотезу на экспериментальных моделях

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