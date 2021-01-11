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В Госдуме и Совфеде отреагировали на заявления о Трампе-"служанке" Путина

12:27
  • понедельник
  • 11 января 2021

Так действующего президента США назвали в палате представителей

Американская политическая культура демонстрирует симптомы деградации - так член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что действующий президент Штатов Дональд Трамп является "служанкой" Владимира Путина.

Определена дата объявления импичмента Трампу
Униженный Трамп смирился с поражением

"Это симптом деградации американской политической культуры, которая становится все более агрессивной и одномерной, теряет интеллектуальное измерение", - приводит слова Паниной РИА "Новости". Она добавила, что, судя по происходящему в Вашингтоне, американская элита стремится уничтожить не только лично Трампа, но и сам институт сильной президентской власти. Это опасная тенденция, считает Панина, так как подобная ситуация делает поведение Соединенных Штатах в международных делах непредсказуемым.

По поводу происходящего высказался и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. "Это такая очевидная глупость, что язык не поворачивается комментировать", – оценил он заявление Пелоси.

6 января утверждались результаты выборов президента США, победу на которых одержал Джо Байден. Трамп был несогласен с итогами голосования и призвал своих сторонников выйти на улицы. Протестующие ворвались в здание Конгресса. Полиция применила силу. В результате погибли четыре человека. Сейчас обсуждается возможность объявления Трампу импичмента. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.

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