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Минздрав разрешил исследование препарата от COVID-19 "Спутник Лайт"

12:13
  • понедельник
  • 11 января 2021

Оно может продлиться до конца этого года

Министерство здравоохранения России выдало Центру Гамалеи разрешение на клинические исследования "лайт-вакцины" против коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

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"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало - 8 января 2021 года, конец - 31 декабря 2021 года", - сказано на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава.

Обычная вакцина Центра Гамалеи состоит из двух компонентов, лайт-версия - только из одного. Предполагается, что эффективность препарата и длительность выработки организмом антител несколько снизится.

Ранее стало известно, что российской вакциной "Спутник V" уже привились более полутора миллионов человек. Препарат зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире. Поставки во все эти страны обеспечивают в том числе Индия, Китай и Южная Корея, в скором времени к производству вакцины подключится Бразилия.

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