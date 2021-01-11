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Гинцбург оценил вероятность появления российского штамма коронавируса

12:45
  • понедельник
  • 11 января 2021

Он, скорее всего, уже есть, но пока не найден

В России уже, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, но выявить его пока не удалось. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. У нас давно должен был быть выявлен новый штамм", — отметил он.

Как уточнил Гинцбург, отсутствие новостей об уникальном российском типе вируса связано с тем, что у нас в стране секвенируют меньшее количество его образцов, если сравнивать с той же Великобританией.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного из прибывших в Россию из Великобритании пассажиров выявили новый вид коронавирусной инфекции. Разработанные в России вакцины, подчеркнула глава ведомства, защищают от британского штамма, что подтверждается данными ПЦР-систем.

Об обнаружении в Британии нового типа вируса стало известно в середине декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что этот вариант распространяется с большей скоростью.

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