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Красногорский депутат Джефф Монсон завершил спортивную карьеру

13:17
  • понедельник
  • 11 января 2021

Причиной стала травма сухожилия

Боец смешанных единоборств и депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает портал mixedmartialarts.com со ссылкой на пост 49-летнего бойца в фейсбуке, однако на данным момент публикация не доступна.

Причиной завершения спортивной карьеры Монсон назвал разрыв сухожилия. Травму он получил во время тренировки. На восстановление могут уйти годы, отметил спортсмен.

В своем посте Монсон заявил, что в жизни бойца самое трудное – признать, что он больше не может делать свое дело. По словам россиянина, спортивная карьера негативно сказалась не только на его здоровье, но и на личных отношениях.

"Очень трудно признать, что ты уже не тот спортсмен, каким был раньше. Я полностью ослеп на левый глаз после драки несколько лет назад, но продолжал сражаться и потерпел несколько поражений от ударов, которые не мог видеть", - заявил Монсон.

После получения российского гражданства, пишет спортсмен, он стал чувствовать себя счастливее. Это ощущение ему дает возможность работать в России с детьми и бездомными.

Джефф Монсон начал спортивную карьеру в 1996 году. За это время провел 88 боев, 61 из которых завершился победой и один – ничьей. В 2018 году он получил российское гражданство и  тогда же стал депутатом городской думы Красногорска. В настоящее время Монсон проживает в Подмосковье.

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Джефф Монсон
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