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Заслуженный тренер по фигурному катанию Мишин заразился коронавирусом

13:02
  • понедельник
  • 11 января 2021

Заболела и супруга специалиста

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что подхватил коронавирусную инфекцию. Также заболела его супруга.

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"Заболел коронавирусом, первой заболела жена, заразилась в Челябинске. Потом я. Я не в больнице", - приводит слова Мишина ТАСС. Уточняется, в Челябинске в период с 24 по 27 декабря проходил чемпионат России по фигурному катанию.

Мишину сейчас 79 лет. В ходе активной спортивной карьеры он в паре с Тамарой Москвиной завоевал серебро чемпионата мира. Также на его счету серебро и бронза континентального первенства.

Тренерскую карьеру Мишин начал в 1973 году. Среди его учеников выделяются, в частности, Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко (все - олимпийские чемпионы), а также чемпионки мира Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова.

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