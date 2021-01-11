Друг рассказал о состоянии больного коронавирусом Грачевского

Ранее врачи ввели его в искусственную кому

Близкий друг Бориса Грачевского актер Владимир Долинский рассказал о самочувствии режиссера. Ранее Грачевского госпитализировали с коронавирусом, из-за ухудшения состояния врачам пришлось ввести его в медикаментозную кому.

Долинский заверил, что сейчас худрук "Ералаша" чувствует себя гораздо лучше и находится в сознании, передает РИА Новости.

"Боря чувствует себя получше, его вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалась", - сказал актер.

О болезни 71-летнего Грачевского стало известно в конце декабря – режиссер сообщил об этом в соцсети. Вскоре после госпитализации его состояние ухудшилось, врачи были вынуждены перевести режиссера в реанимацию.

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