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На аукцион выставили картину Уинстона Черчилля за 677 тысяч долларов

13:28
  • понедельник
  • 11 января 2021

Полотно носит название "Сцена в Марракеше"

На английский аукцион Christie’s выставили написанную в 1935 году картину "Сцена в Марракеше" - полотно было создано бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, оценивается оно почти в 500 тысяч фунтов (это более 677 тысяч долларов).

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Как передает ТАСС со ссылкой на британские СМИ, картина выставляется на торги впервые. Марокко Черчилль посетил в 1935 году и был очень впечатлен природой этой страны. Работа Черчилля "Вид марокканского города Тинхерир" ушла с молотка Sotheby's за 1,24 миллиона долларов.

За свою жизнь бывший британский премьер написал более 500 полотен. Значительная их часть находится в частных собраниях или принадлежит потомкам политика. В ноябре прошлого года на аукционе продали картину "Кувшины и бутылки". Итоговая цена составила 1,29 миллиона долларов.

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