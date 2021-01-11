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Под Благовещенском ребенка сбила машина во время катания на "ватрушке"

14:48
  • понедельник
  • 11 января 2021

ЧП произошло на водохранилище

Под Благовещенском 10-летний ребенок серьезно пострадал во время катания на "ватрушке" (тюбинге). Все произошло на Чигиринском водохранилище.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора. Мужчина привязал к своей машине тюбинг и посадил в него ребенка. На льду водохранилища автомобиль на скорости столкнулся с другим. Тот боком врезался в тюбинг. Ребенок оказался под колесами. С травмами его доставили в больницу. По факту происшествия прокуратура проводит проверку, передает "ТВ Центр".

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