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Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

14:40
  • понедельник
  • 11 января 2021

Мера поможет снизить долговую нагрузку на предпринимателей

Ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых снизят до семи процентов годовых. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам председателя правительства, мера поможет снизить долговую нагрузку на предпринимателей и пополнить оборотные средства компаний. Кроме того, это даст больше возможностей для развития бизнеса. Поддержат и застройщиков, которые с опережением сроков возводят социальные объекты по государственным и муниципальным контрактам, передает "ТВ Центр".

"Застройщики смогут получить кредит на льготных условиях - не выше 3%, а оставшаяся часть ставки будет просубсидирована из федерального бюджета. На эти цели в текущем году предусмотрено почти два миллиарда рублей. Такая мера позволит вводить в эксплуатацию школы, больницы и детсады раньше запланированных сроков и обеспечить людей инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

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