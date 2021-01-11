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Собянин: новую школу в Левобережном откроют в 2021 году

14:54
  • понедельник
  • 11 января 2021

Мэр Москвы осмотрел строящееся здание школы №158

Новая школа скоро появится в московском районе Левобережный. Как идёт строительство объекта, сегодня проверил мэр Сергей Собянин.

Четырёхэтажное здание рассчитано почти на две тысячи мест. Занятия начнутся 1 сентября. Для начальных и старших классов предусмотрены отдельные блоки, у каждого свой вход. Есть несколько спортивных и актовых залов, а также инженерные и медицинские лаборатории и классы IT и робототехники, фото и киностудия, передает "ТВ Центр".

"За последние 10 лет мы построили больше 400 новых школ и детских садов. Не стал исключением и 2020 год, в течение которого система образования получила 36 новых учебных корпусов. На ближайшие три года у нас тоже большие планы – 90 новых школ и детских садов. В частности, здесь в Левобережном уже в этом году откроется большая школа на 1900 учащихся", - отметил Сергей Собянин.

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