В Москве начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

Особое внимание планируется уделить оказанию помощи жителям пострадавших районов Карабаха

Реализацию трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху в эти минуты обсуждают в Кремле. Встреча проходит в очном формате. По приглашению Владимира Путина в Москву прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает "ТВ Центр".

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров особое внимание планируется уделить оказанию помощи жителям пострадавших районов, а также восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.

Совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе был подписан два месяца назад. Всё это время за ситуацией в регионе следили российские миротворцы. Наши специалисты обеспечивают возвращение беженцев, помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру и разминируют территории.

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