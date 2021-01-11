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Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

14:59
  • понедельник
  • 11 января 2021

Утром на "синей" ветке произошел сбой

Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро, где сегодня утром произошёл сбой, восстановлено. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пассажирам  пришлось непривычно долго ждать электричек на "синей" ветке. По сообщению пресс-службы метрополитена, на линии временно были увеличены интервалы движения поездов между станциями "Курская" и "Киевская" из-за проверки инфраструктуры. Это удалось сделать оперативно, тем не менее, московское метро приносит извинения за причинённые неудобства.

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