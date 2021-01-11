Как работают страховки от COVID-19

В прошлом году их приобрели почти полмиллиона россиян

В прошлом году почти полмиллиона россиян приобрели страховку от коронавируса. Услуга новая, механизм еще плохо отработан, ведь это не имеет никакого отношения ни к путешествиям, ни к лечению. Нужен ли такой сервис и как действовать, когда наступает страховой случай?

Форумы интернет-порталов, освещающие работу банков и страховых компаний, буквально утопают в жалобах на страховки от COVID-19, хитро оформленные в самом начале эпидемии. Клиентам в рекламе обещали одно. По факту заболевшие получили совсем не то, на что они рассчитывали. Анна Коренева страховалась весной. Заболела в сентябре. От обещанной выплаты - только мыльные пузыри.

"Большим баннером, я как сейчас помню, была такая строка - единовременная выплата при подтверждении диагноза COVID-19", - рассказала Анна Коренева.

В результате условия договора за несколько месяцев поменялись в одностороннем порядке. Формулировка диагноза для выплаты стала совсем другой. И это при наличии результатов анализа и заключения врача.

"Мне отказывают в выплате на основании того, что у меня не было диагностировано болезни органов дыхания вот этих перечисленных. Они оказались уже только в другой редакции вот этого договора. Я должна была нарушить самоизоляцию, поехать сделать КТ. А у нас уже весь мир знает, что вот эту пневмонию подтверждает только КТ, чтобы врач это написал", - говорит Коренева.

Обманутые страхователи теперь ищут юриста, чтобы добиться справедливости в суде. В Центробанке же предупреждают, что страховой случай - это первое, на что нужно обратить внимание. У одних компаний - это лабораторно подтвержденный диагноз. У других - госпитализация. У третьих - только летальный исход. Большая часть отказов страховых компаний в выплатах именно из-за отсутствия страхового случая.

"Особое внимание мы обращаем на процент отказов в выплатах. В среднем по рынку доля отказов составляет 13%. Однако если мы видим повышенные значения у отдельных компаний, то мы разбираемся детально в их причинах. И если видим, что компании хитрят, то можем наказать", - заявил заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей ЦБ Иван Козлов.

Страховку от коронавируса сейчас оформляют 17 компаний. Их предложениями воспользовались уже полмиллиона россиян, потратив на это свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей. При этом хитрят не только продавцы страховок. Покупатели тоже бывают нечестными.

"Страховка начинает действовать только с 15 календарного дня после приобретения. Мы пытаемся минимизировать тот момент, когда люди, приезжая из-за рубежа, зная, что они заболели, ну или подозревают это, они тут же приобретают продукт и с очень высокой степенью вероятности обратятся в компанию", - сказал директор департамента страхования имущества физических лиц страховой компании Денис Титов.

Высокая заболеваемость COVID-19 - риск для всех. Инфекционный и финансовый. Елена Удинцева решила тоже подстраховать себя. И результатом оказалась довольна.

"Если мы не можем защититься от болезни, то хотя бы, чтобы были какие-то минимальные финансовые гарантии", - сказала она.

Страховка Елены стоила 6 тысяч, выплата оказалась в 8 раз больше - 50 тысяч рублей. Многие компании стали уже задумываться - а стоит ли продолжать продавать такой продукт?

"Если на самом деле, если говорить о прибыльности, на текущий момент, по данным компании, продукт для нас практически на грани убыточности", - прокомментировал Титов.

Долго ли продержится возможность застраховать себя от заболевания ковидом - вопрос, на который, пожалуй, сегодня никто не сможет ответить. Но очевидно - это самая рискованная сделка за всю историю страхования.

Екатерина Гоголева, Евгений Рыбин, Мария Леванова, "ТВ Центр".

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