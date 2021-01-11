"Шикарные склоны": где в Московском регионе покататься на горных лыжах

Заграничные курорты пока закрыты

Скорость, снег и свежий воздух: в этом году из-за пандемии европейские склоны для россиян оказались закрыты, но любителей активного отдыха не остановит никакой вирус. В Москве и Подмосковье в новогодние праздники лыжников ждали современные трассы, причём разного уровня сложности. Найти свой маршрут мог не только профессионал, но и начинающий.

— Встать во весь рост, коленки на язык ботинка, руки впереди.

Это основная стойка горнолыжника, ну а дальше - только вперед. Главное, не перепутать спуск с балетом.

В старейшем горнолыжном курорте Подмосковья, в деревне Шуколово, можно разогнаться: для горных лыж и сноубордов девять трасс - от 200 до 600 метров, на самых крутых склонах перепад высот ощутимый - 96 метров.

"Шикарные склоны для Москвы. Есть Сочи, есть Алтай, есть Урал - в России тоже есть, из чего выбирать", - говорит Дмитрий Шиповников.

А вот европейские курорты недоступны, поэтому на склонах Москвы и Подмосковья ожидают наплыв любителей зимнего экстрима.

"Пользуются все популярностью! И тюбинг пользуется, и горные лыжи пользуются, и сноуборды пользуются! Люди активно отдыхают", - говорит генеральный директор горнолыжного клуба Евгений Алейник.

В Дмитровском районе спортсмены ценят не только живописный вид.

"Так называемое малогорье интересно тем, что ты ценишь каждый поворот. В швейцарских Альпах, или еще где-нибудь, там носишься как угорелый. Тоже удовольствие. Но! Это техники не всегда прибавляет", - говорит Юрий Триста.

Первое, чему важно научиться новичку - держать равновесие и тормозить "плугом". Ну а дальше - хорошее настроение, и немного удачи!

А на соседнем знаменитом курорте в деревне Курово себя смело называют "подмосковной Швейцарией". Для горнолыжников и сноубордистов здесь есть десять трасс, самая протяженная - больше километра.

"С заграницей единственная разница - это что у нас гора насыпная, как говорится хендмейд, а там естественные горы. Натуральные", - объясняет генеральный директор спортивного курорта Максим Отчерцов.

Алексей в Подмосковье уже второй раз за сезон ставит на лыжи сына Ваню.

"В силу того, что такая траектория и геометрия, можно проехать много склонов за один круг", - объясняет Алексей Ошкин.

А для семьи Ивашкиных это - тренировочная база, так как скоро едут на Северный Кавказ.

"Едем в феврале мы на Домбай, забронировано. Но потренироваться надо, а это самый большой склон у нас в Московской области, поэтому мы накатываем здесь", - говорит Алексей Ивашкин.

На подмосковные курорты многие семьями приезжают сразу на выходные, либо на неделю. Но есть и горнолыжные варианты в самой Москве - всего в нескольких минутах от метро. В спортивном комплексе в Крылатском - четыре склона, разных по уровню сложности, и есть территория для экстрима.

В городском антураже можно встать на горные лыжи и около "Нагорной", здесь открыли сезон с первыми морозами еще в конце ноября. В "Московских Альпах" 17 трасс, самая длинная - 350 метров. А перепад высот - 55 метров. Тех, кому этого недостаточно, ждут на тренировку в искусственной реальности.

Покорить виртуальные вершины и отточить технику можно на специальном тренажере - он точно воспроизводит реальные нагрузки горнолыжного спорта. Чувствуется даже скорость - все, как во время спуска по заснеженным склонам.

А реальных вариантов для спуска в Москве и Подмосковье - около двух десятков. И везде создают свою "Швейцарию" - искусственные бури и снегопады по расписанию, для спортсменов - любой сервис. Местные высоты можно будет покорять до апреля.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Андрей Пашутин, Роман Лагунов, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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