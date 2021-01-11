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На 83-м году жизни скончался психиатр и криминалист Михаил Виноградов

13:38
  • понедельник
  • 11 января 2021

Точная причина смерти не называется

После продолжительной болезни скончался психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, ему было 82 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

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"Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни. Точная причина его смерти пока не известна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее", - говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash пишет, что в середине декабря Виноградов попал в больницу с коронавирусом и оставался в тяжелом состоянии.

Виноградов родился в Москве в 1938 году. Учился в в 1-м Московском медицинском институте и в аспирантуре Института медико-биологических проблем АМН СССР. Участвовал в исследованиях по военной психологии, помогал ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС, с 2000 года работал над составлением психологических портретов преступников и маньяков. На счету Виноградова более 150 научных публикаций, выходивших в том числе в зарубежных странах - в частности, в Европе и США.

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