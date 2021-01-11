Два бара в Москве привлекут к ответственности за нарушения антиковидных мер

Рейды в столице продолжались все новогодние праздники

Все новогодние праздники в Москве продолжались проверки соблюдения санитарных мер в период пандемии коронавируса. Рейды проходили, прежде всего, в ресторанах и барах. Ведь они должны были закрывать свои двери после 11 вечера.

Однако владельцы некоторых заведений продолжали этими правилами пренебрегать. Например, "Барри Бар" в центре столицы. Посетителей здесь обслуживали даже после полуночи. Только после вмешательства инспекторов ОАТИ бар закрылся, передает "ТВ Центр".

В караоке-клуб "Джимми Пой" попасть внутрь проверяющим удалось не сразу. Двери были заперты, и заведение будто не работало, но всё оказалось не так однозначно.

"После требований сотрудников полиции двери открыли, в баре посетителей не было. Очевидно, что их вывели через другие запасные выходы или спрятали в других помещениях. На столах присутствовали свежеподанные напитки и еда. Данные бары будут привлечены к административной ответственности", - сказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Комаров.

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