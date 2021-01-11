Москвича обманули на 600 тысяч при обмене валюты

Мошенник задержан

В Хамовниках столичные полицейские задержали мошенника, похитившего 600 тысяч рублей у москвича. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мужчина через посредника, которого нашел в интернете, решил купить иностранную валюту. Они встретились и обменяли деньги в кассе. А уже в машине потерпевший обнаружил, что среди настоящих купюр есть и поддельные. Преступника нашли по горячим следам. Судя по съемкам камер наблюдения, банкноты он подменил еще в отделении банка. Заведено уголовное дело.

А в подмосковном Одинцове оперативники задержали наркокурьера. В ходе обыска у него обнаружили почти килограмм героина, который был расфасован по сверткам для продажи. Кроме того, у него нашли координаты так называемых закладок. Подозреваемому грозит до 20 лет лишении свободы.

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