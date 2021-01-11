Подмосковным студентам разблокируют проездные

Вновь воспользоваться ими можно будет со вторника

Подмосковные студенты вновь смогут воспользоваться своими проездными, заявила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Ранее из-за вспышки заболеваемости коронавирусом правительство Московской области приняло решение ограничить продажу льготных билетов для проезда на железнодорожном транспорте студентам вузов и колледжей, а также заблокировать их проездные. Теперь ограничения постепенно снимают.

"С 12 числа мы разблокируем карты студентов вузов и колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и для людей с хроническими заболеваниями сняты уже 14 декабря. Вся работа осуществляется по расписанию будних дней", - рассказала Кротова во время заседания областного правительства, передает 360.

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