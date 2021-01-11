ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подмосковным студентам разблокируют проездные

14:55
  • понедельник
  • 11 января 2021

Вновь воспользоваться ими можно будет со вторника

Подмосковные студенты вновь смогут воспользоваться своими проездными, заявила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Жители Подмосковья почти 50 тысяч раз позвонили в полицию и скорую в Новый год

Ранее из-за вспышки заболеваемости коронавирусом правительство Московской области приняло решение ограничить продажу льготных билетов для проезда на железнодорожном транспорте студентам вузов и колледжей, а также заблокировать их проездные. Теперь ограничения постепенно снимают.

"С 12 числа мы разблокируем карты студентов вузов и колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и для людей с хроническими заболеваниями сняты уже 14 декабря. Вся работа осуществляется по расписанию будних дней", - рассказала Кротова во время заседания областного правительства, передает 360.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пассажиры в поезде
Пассажиры в поезде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.