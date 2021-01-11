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Центр "Вектор" выделил образец британского штамма коронавируса

13:57
  • понедельник
  • 11 января 2021

Его изучение продолжается

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в конце 2020 года получил от зараженного образец выявленного в Великобритании нового штамма коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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Там добавили, что в настоящее время изучение штамма продолжается.

Как днем ранее сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в конце 2020-го в России зафиксировали первый случай заражения британским типом COVID-19. Обнаружен он был в середине декабря. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, данный штамм может быть на 70% более заразен. Позднее Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что он действительно распространяется быстрее.

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