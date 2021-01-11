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Глава МИД Германии назвал США после Трампа "развалинами"

14:11
  • понедельник
  • 11 января 2021

И понадеялся на мирный процесс передачи власти в Штатах

Покидая пост президента Соединенных Штатов, Дональд Трамп оставляет после себя развалины, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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"У Байдена будет дел по горло в расчистке развалин, оставленных Трампом. Успешная реализация этого отвечает интересам Европы. Мы готовы активно это поддерживать", - написал глава немецкого МИД у себя в Twitter. В беседе с журналистами Маас добавил, что процесс передачи власти в США должен быть упорядочен, чтобы избранный глава государства мог быстро войти в курс дела и приступить к работе.

На состоявшихся в минувшем ноябре выборах победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп неоднократно заявлял, что не согласен с результатом подсчета голосов. В день утверждения победы Байдена в Конгрессе действующий президент призвал своих сторонников выйти на улицы. Это закончилось массовыми беспорядками и штурмом Капитолия, во время которого погибли пять человек.

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