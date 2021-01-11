Ученые предложили лечить от коронавируса радиацией

Новаторскую идею предложили специалисты из России и Узбекистана

Исследователи из России и Узбекистана обнаружили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирус и его мутации, при этом не навредив человеку.

Изучением радиационного влияния на COVID-19 занимаются ученые из Уральского федерального университета и Академии наук Республики Узбекистан. В ходе совместной работы исследователи обнаружили особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

"Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток", - объяснил профессор УрФУ Анатолий Зацепин.

В настоящее время ученые работают над созданием методики лечения коронавруса, основанной на их открытии. Эксперты предполагают, что радиацию можно будет использовать не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

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