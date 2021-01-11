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В Подмосковье ребенок улетел в реку на "ватрушке"

15:03
  • понедельник
  • 11 января 2021

Катание с горки едва не закончилось трагедией

В Подмосковье катание с горки едва не закончилось трагедией. Ребенок, разогнавшись на "ватрушке", улетел в речку.

На видео девочка сидит в тюбинге, который плывет по воде. На помощь ей бросились мужчины. Один из них снял одежду и поплыл к ребенку. Через несколько минут они вернулись на берег. В МЧС уже заявили, что опасную горку оградят  песком, а для горожан  сделают специальные места для катания, передает "ТВ Центр".

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